Madelyn se mete a la Modelo y gana

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con goles de Víctor de León y Julio Hernández el equipo de Madelyn suma su segundo triunfo dentro de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria, esto luego de imponerse 2-0 ante Amigos de Logio.

El campo 1 de la Unidad Modelo fue el escenario de este compromiso, donde el cuadro de Madelyn, victoria que los coloca en el segundo puesto de su grupo.

En un primer tiempo muy cerrado, ambos equipos mostraron sus armas.

Fue el cuadro de los Amigos de Logio quienes tuvieron la primera, pero por fortuna de Madelyn, Felipe Salinas, terminó salvando a su marco.

El cuadro ‘rosado’ respondió a la agresión, pero el par de ‘roscas’ se colgaba en los primeros 30 minutos.

Para el complemento la historia fue otra y es que Madelyn liquido el juego, donde Julio Hernández aprovechó un centro y sin pensarlo dos veces la mandaba guardar en la red.

El 2-0 corrió a cargo de Víctor de León quien también fue contundente a la ofensiva y de pierna derecha guarda el balón.

Por su parte el cuadro de la ‘Ola Verde’ logra vencer 4-0 al Ejido El Olmo, con esto se afianza al mando del grupo