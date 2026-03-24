SE VIENE LA FIESTA EN LA CIMA

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras haberse disputado 14 jornadas en la categoría de Quinta Fuerza de la Liga de La Cima Fut-7, ha quedado definida la Liguilla de esta división, donde el cuadro de SADRA FC terminó como líder de la competencia con 39 unidades.

Con un récord de 13 victorias y una sola derrota, SADRA FC fue el mejor equipo de la temporada regular. En el segundo lugar finalizó AGC con 33 puntos.

Le sigue en la clasificación Galácticos EFC con 30 unidades, mientras que Pineda FC cerró entre los mejores cuatro al sumar 28 puntos.

Chapu-Benja FC es quinto en la tabla con 27 puntos. Peñarol terminó con 22 unidades, mientras que Sunrise FC le sigue con 21 puntos.

En el octavo puesto finalizó Halcones FC con un total de 16 unidades en el torneo.

Por ello, la Liguilla dará inicio el próximo miércoles, cuando SADRA FC enfrente a Halcones FC, mientras que AGC se medirá ante Sunrise FC.

Por su parte, Galácticos EFC buscará su pase a las semifinales ante Peñarol, y Chapu-Benja FC hará lo propio frente a Pineda FC.