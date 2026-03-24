PARTICIPAN 290 TAMAULIPECOS EN VISORIAS “EL CAMINO”

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con una gran respuesta por parte del talento tamaulipeco, las visorias del programa Camino FMF en el estado superaron las expectativas al reunir a más de 290 jugadores en distintas categorías.

“Nos llegaron alrededor de 45 niñas en las dos categorías y cerca de 250 niños; en la 2011 fueron casi 100, y en la 2012-2013 aproximadamente 150.

La calidad fue muy buena y se cumplió el objetivo.

Siempre lo he dicho: aquí hay mucho talento”, destacó Alejandro Pozos, enlace del proyecto con la Federación Mexicana de Futbol en Tamaulipas.

Ahora, la responsabilidad quedará en manos de los visores de la FMF, quienes serán los encargados de definir a los jugadores que avanzarán a la siguiente etapa. De acuerdo con Pozos, se contempla seleccionar entre 25 y 28 futbolistas por categoría, mismos que serán convocados a un próximo campamento, el cual podría realizarse en Ciudad Victoria.

Posteriormente, los elementos más destacados de este proceso tendrán la oportunidad de integrarse a una concentración nacional, donde entrenarán bajo la estructura de la Federación Mexicana de Futbol.

Además, Pozos resaltó que la organización del evento fue reconocida, ya que incluso se superó la convocatoria esperada, dejando un balance positivo tanto en participación como en nivel futbolístico mostrado.