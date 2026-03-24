Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de marzo.– Ante los riesgos que enfrentan las abejas, el Congreso del Estado impulsa reformas para fortalecer la apicultura en Tamaulipas, informó la diputada local de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera.

La legisladora destacó que estas acciones buscan no solo proteger a las abejas, sino también generar un impacto positivo en el desarrollo económico y ambiental de la entidad, al tratarse de una actividad sustentable.

Explicó que las reformas contemplan la incorporación de apoyos económicos para las personas dedicadas a la apicultura, con el fin de incentivar su crecimiento y permanencia.

Asimismo, subrayó la importancia de las abejas para el equilibrio de los ecosistemas, al señalar que su preservación es clave para la vida en el planeta.

Anzaldúa Nájera consideró que este sector también abre oportunidades para emprendedores, especialmente en la elaboración de productos derivados de la miel.

Mencionó que la producción de dulces como paletas a base de miel podría representar una alternativa de negocio viable, además de aportar beneficios nutricionales.

Agregó que la miel es un alimento que proporciona energía y contribuye a la salud, por lo que su consumo puede favorecer a niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, señaló que, con los apoyos actuales dirigidos a pequeñas y medianas empresas, la apicultura puede consolidarse como una opción real de crecimiento económico en Tamaulipas.