PATITOS CAZAN A NOLO OBRERA

Ciudad Victoria.– El conjunto de Patitos Feos Palmas venció por la mínima, 1-0, a Nolo Obrera en partido correspondiente a la Jornada 10 de la Liga de Futbol Santander de la Primera División.

El campo del ejido Loma Alta fue el escenario de este encuentro, que arrancó a las 11:00 de la mañana.

Desde el inicio, ambos equipos salieron con intensidad, generando jugadas de peligro. Patitos Feos llegaba como favorito al estar mejor ubicado en la tabla, situación que terminó reflejando en el marcador.



Hazziel Navarro fue el encargado de anotar el único gol del partido, con un potente disparo que venció al portero de Nolo Obrera, Alejandro Galván.

En la segunda mitad, Patitos Feos se quedó con dos jugadores menos; sin embargo, Nolo Obrera no logró aprovechar la ventaja numérica y fue incapaz de empatar el encuentro.

Al final, Patitos Feos Palmas se quedó con la victoria por la mínima diferencia.