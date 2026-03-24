Recibirá UAT Regional de Tochito ANUIES

Victoria, Tamaulipas.- De los nueve eventos regionales que se realizarán previo a los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, será sede en la disciplina de Futbol Flag los días 17 y 18 de abril en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en lo que correspondiente al calendario de la Región 1.

Tras realizarse en pasados días la asamblea con los representantes de las diferentes instituciones de nivel superior del país, se acordó que la UAT albergue la competencia de tochito, donde se esperan un aproximado de 12 equipos representantes de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

La competencia de regionales arrancará con la disciplina de Voleibol de Playa el día 28 de marzo, así como también en Ajedrez, mientras que el Futbol Rápido se realizará el 29 y 30 de marzo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de Futbol Soccer del 13 al 15 de abril.

En lo que se refiere al Basquetbol, del 6 al 8 de abril, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey albergará la competencia, así como también el Voleibol de Sala del 15 al 17 de abril.

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Coahuila recibirá la disciplina de beisbol los días 17 y 18 de abril y cerrarán las acciones el 25 del mismo mes con el Basquetbol 3×3, para definir a los representantes que avanzarán a los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026 que comenzarán a finales de abril.