Morena defiende apertura al diálogo durante comparecencias en el Congreso

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de abril -El diputado Humberto Prieto Herrera afirmó que las comparecencias realizadas como parte de la Glosa del Informe han respondido a las expectativas del Poder Legislativo, al tiempo que aseguró que existe disposición de su bancada para dialogar con las fuerzas de oposición.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas señaló que, si bien hay apertura para el intercambio de ideas, todos los legisladores deben respetar los formatos establecidos y los acuerdos previamente definidos para el desarrollo de las sesiones.

Prieto Herrera rechazó que Morena evite el debate parlamentario y reiteró que su grupo legislativo está a favor de discutir los temas relevantes dentro del pleno.

«Las primeras comparecencias hablan del trabajo que se ha estado haciendo, un trabajo positivo, dónde se sigue capitalizando el buen trabajo del gobernador Américo Villarreal» dijo.

Respecto a los señalamientos de legisladores de oposición sobre una supuesta censura, explicó que «el reglamento le da la facultad al presidente de la mesa directiva de acabar cuando un tema está suficientemente discutido».

El legislador también indicó que durante las discusiones en el pleno se mantiene una participación equilibrada entre mayoría y minoría, lo que en ocasiones se traduce en intervenciones divididas entre posturas a favor y en contra.

Subrayó que desde la bancada de Morena existe disposición para el intercambio de ideas, al señalar que «estamos abiertos al debate, nos gusta mucho debatir en la tribuna exponer nuestras ideas obviamente respetando las ideas de los demás compañeros».

Finalmente, el diputado por Reynosa expresó que se prevé la continuidad de las comparecencias, las cuales, dijo, seguirán aportando información relevante tanto para el Poder Legislativo como para la ciudadanía.