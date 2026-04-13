Alexa acusa a Daniela Parra de sacar provecho de su denuncia contra su padre Héctor N ¿para obtener proyectos?

Cansada, desgastada emocionalmente y con heridas que aún no cierran. Así reapareció Alexa Hoffman, quien no solo habló del proceso legal de su padre, Héctor ‘N’, sino que lanzó una dura acusación contra su hermana Daniela Parra, al asegurar que se colgó de su historia de abuso para obtener beneficios profesionales.

¿Daniela Parra se ha aprovechado del caso de abuso de Alexa Hoffman? Ella responde

Alexa Hoffman volvió al ojo público con declaraciones que no pasaron desapercibidas. La hija menor del actor Héctor ‘N’ asistió junto a su madre, Ginny Hoffman, al estreno de la obra “Crisis para principiantes” en el Centro Cultural Veracruzano, en la Ciudad de México, donde durante un encuentro con la prensa, al que también acudió TVNotas, habló sin filtros sobre la ruptura definitiva con su hermana Daniela Parra.

Alexa dejó claro que no quiere saber nada de Daniela y que no le interesa el apoyo que ella le brinda a Héctor ‘N’ Aunque reconoció que su hermana es libre de hacer lo que quiera, fue tajante al marcar distancia total.

“Su decisión, lo que ella haga con su vida me tiene sin cuidado”, expresó.

Para Alexa, Daniela Parra se ha colgado de su historia de abuso para conseguir exposición y proyectos. Recordemos que Aleza ha tenido apariciones en el programa Hoy y otros espacios de Televisa. Sin rodeos, aseguró que es algo evidente.