‘Congelan’ la Satélite y Praderas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Derivado a actos violentos en espacios deportivos de las Ligas de Fut-7 Satélite y Praderas, han quedado inhabilitados por un periodo de tres meses, así lo anunció Carlos Pizaña, director del Deporte de Ciudad Victoria.

Además de la sanción para los 10 jugadores involucrados directamente en los incidentes del día 1 y 5 de febrero, respectivamente.

A partir de la fecha, la Liga Satélite no programará acción en el campo El Nido, donde se jugada el partido entre los equipos La Soli FC y Deportivo Junior, registrándose un altercado en el que fueron detectados ocho jugadores con evidente culpabilidad, el 1 de febrero.

De igual manera, el campo sintético del Espacio Público Deportivo del Fraccionamiento Praderas, no tendrá actividad el Torneo “Amigos de Eder”, justamente en donde el 5 de febrero, brotó pelea durante el encuentro protagonizado por Praderas FC y Sinfu Bianqui, identificándose dos jugadores culpables de la gresca.

Así mismo la Unión de Ligas de Fut-7, encabezada por Ramiro Rangel determinó el castigo para los futbolistas involucrados directamente en los hechos anti-deportivos, asegurando que en las próximas horas emitirá un boletín oficial, estableciendo los nombres de los jugadores y el tiempo que serán impedidos de jugar en ligas locales.