Potrancos pega primero en la final de sóftbol

Ciudad Victoria.– En el primer juego de la gran final de la categoría 2B, Potrancos se impuso 9-4 a Rangers dentro de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol.

El encuentro se disputó en el parque Carlos Benavides Peña (31 Morelos), donde Potrancos tomó ventaja en la serie por el campeonato.

Jesús Ramos abrió el marcador en la parte baja de la primera entrada al anotar la carrera que significó el 1-0.

En el tercer inning, Rangers respondió con dos anotaciones para tomar momentáneamente la delantera. Sin embargo, Potrancos reaccionó y sumó tres carreras, cortesía de Gilberto Castillo, Jesús Ramos y José Luis Cintora, para colocar la pizarra 4-2.

En la cuarta entrada, Potrancos amplió su ventaja con dos carreras más, poniendo el marcador 6-2.

Rangers intentó acercarse en la quinta con dos anotaciones, pero la ofensiva rival volvió a responder. Finalmente, José Luis Cintora timbró la última carrera del encuentro para decretar el 9-4 definitivo.

Con este resultado, Potrancos quedó a un triunfo de proclamarse campeón de la categoría.