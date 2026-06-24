Listas semifinales en Softbol para Funcionarios UAT

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de celebrarse los duelos pendientes debido a las recientes lluvias que han azotado a Ciudad Victoria, quedaron definidas las semifinales en el Torneo de Softbol para Funcionarios, Maestros y Empleados del CU Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la rama varonil y femenil.

En la rama femenil, el equipo de Potrancas logró avanzar como primer lugar de grupo, después de nueve victorias y una sola derrota, seguido de Leonas con ocho triunfos y dos derrotas, mientras que Las Cuatas y Panteras UAT terminaron en tercero y cuarto lugar con cuatro victorias y seis duelos perdidos.

Por otra parte, en varonil, la Secretaría de Vinculación fue el mejor equipo de la Temporada Regular con nueve partidos ganados y solamente una derrota, dejando el segundo puesto para la Dirección de Nóminas con ocho triunfos y dos derrotas, mientras que Construcción y Mantenimiento y el equipo de Dragones de Mante avanzaron en la tercera y cuarta posición con siete victorias y tres derrotas.

Los encuentros de semifinales arrancarán este jueves 25 de junio con la varonil, iniciando a partir de las 19:30 horas en las instalaciones Parque Universitario de Softbol entre la Secretaría de Vinculación y Dragones de Mante y a las 21:00 horas, la Dirección de Nóminas enfrentará a Construcción y Mantenimiento.

Para el viernes 26 de junio, en la rama femenil, los duelos iniciarán a las 19:30 horas entre Potrancas y Panteras UAT y a las 21:00 horas, Leonas enfrentará a Las Cuatas, por el pase a la gran final de la temporada.