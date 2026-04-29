Histórico pase de la UAT a Semis de Softbol

Ciudad de México.- Viniendo de atrás en la recta final del partido, la novena de la Universidad Autónoma de Tamaulipas venció 2 carreras por una, a su similar de la Universidad de Sonora, para instalarse por primera vez en la Semifinal del Campeonato Nacional de Softbol Femenino ANUIES 2026, que se celebra en las instalaciones de la UNAM, Campus Ciudad de México.

De la mano de la pitcher Fernanda Valencia, que lanzó toda la ruta, el equipo de la UAT, cerró con todo la contienda para hacer historia al instalarse entre los mejores 4 del país.

Al cierre de la tercera entrada, las Búhas se pusieron al frente con solitaria carrera, poniendo en predicamento a las Correcaminos, que no encontraban la bola que lanzaba la abridora Romina Zavala.

Fue hasta la parte baja de la sexta entrada cuando la UAT pudo darle la vuelta al marcador con par de carreras, la primera de Wendy del Valle, que se lanzó con todo en home para marcar la del empate, impulsada por Sofía Pérez.

Ahora el equipo de la UAT disputará el pase a la final ante Potras del Instituto Tecnológico de Sonora, en partido pactado para este martes 28 de abril a las 12:00 horas, en el mismo escenario. La novena del ITSON eliminó a la Anáhuac MAYAB de Mérida.

En el otro duelo por el pase a la final, las actuales campeonas Tigrillas de la UANL se enfrentan a las Águilas de la Autónoma de Sinaloa, en partido pactado a las 9:00 de la mañana, también en el campo 1 del CU.

La UANL eliminó a las anfitrionas Pumas de la UNAM y la UAS dejó fuera a la Universidad Autónoma de Zacatecas.