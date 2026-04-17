AGUAYO ESTÁ EN LA FINAL

Ciudad Victoria.– El equipo de Aguayo avanzó a la gran final de la categoría 2A tras vencer 7-4 a Monster Pitayal en el segundo juego, llevándose la serie 2-0, dentro de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol.

El Parque Carlos Benavides Peña (31 Morelos) fue el escenario de este encuentro, que se definió hasta la última entrada.

Aguayo tomó la delantera en la parte baja de la primera entrada con tres anotaciones. Enrique Setién, Mauricio Tovar y Javier Benítez colocaron la pizarra 3-0.

Pitayal reaccionó en el segundo inning con dos carreras; Alonso Cantú y Jesús Cázares llegaron al plato para acercar a su equipo. Sin embargo, Aguayo respondió de inmediato: en la parte baja del mismo episodio sumaron cuatro anotaciones más para ampliar la ventaja y dejar el marcador 7-2.

No fue sino hasta la quinta entrada cuando el marcador volvió a moverse. Pitayal anotó un par de carreras más, nuevamente por conducto de Cantú y Cázares, para colocar la pizarra 7-4.

Pero Diana Castillo, de Aguayo, quien ingresó como relevista, tuvo una destacada actuación desde el montículo al no permitir más daño. Tras conseguir los tres outs en la última entrada, el marcador se mantuvo 7-4, dándole el pase a la final a su equipo.