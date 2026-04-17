Silver Fly alista intensa gira por el noreste del país

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El talento victorense Silver Fly, conocido como “el guerrero del aire”, se prepara para vivir semanas de gran actividad arriba del ring, con una gira que lo llevará por distintos puntos del noreste de México, donde promete emociones, espectáculo y su característico estilo aéreo.

El luchador tamaulipeco formará parte de importantes funciones en arenas y eventos especiales, destacando su participación el próximo 18 de abril en Monterrey, Nuevo León, dentro de la Arena José Sulaimán, en lo que será la esperada despedida de uno de los íconos de la lucha libre extrema, Damián 666.

La agenda continúa el 25 de abril en Miguel Alemán, Tamaulipas, donde Silver Fly se presentará con la empresa FULL en la plaza municipal, llevando su espectáculo a la afición fronteriza. Un día después, el 26 de abril, regresará a Monterrey para cumplir con compromisos en eventos privados.

El ritmo no baja para el “guerrero del aire”, quien el 1 de mayo tendrá doble función en Tampico, Tamaulipas, específicamente en el Salón Mediterráneo de la Fundación González, en una jornada que exigirá al máximo su resistencia y calidad luchística.

Posteriormente, el 2 de mayo, Silver Fly llegará a Xicoténcatl, Tamaulipas, donde se presentará en la Arena Mantense, consolidando su presencia en distintos municipios del estado.

Finalmente, uno de los eventos más destacados será el 17 de junio en Ciudad Victoria, donde compartirá cartel con la caravana estelar de Triple AAA Worldwide, en una función organizada por Silver Promotions Wrestling, que promete reunir a grandes figuras del pancracio nacional.

Con esta gira, Silver Fly reafirma su crecimiento dentro de la lucha libre, llevando el nombre de Ciudad Victoria a diferentes escenarios y consolidándose como uno de los exponentes locales con mayor proyección.