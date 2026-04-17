Lanzan clínica de arbitraje de voleibol en Tamaulipas

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de elevar el nivel del arbitraje, la Asociación de Voleibol del Estado de Tamaulipas lanzó la convocatoria para la Clínica de Actualización de Arbitraje de Voleibol 2026.

El presidente del organismo, Vicente Reyes, informó que la invitación está dirigida a árbitros afiliados a la Comisión Estatal de Árbitros de Tamaulipas, así como a entrenadores y capitanes de equipos interesados en reforzar sus conocimientos.

La clínica se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Centro de Bienestar de Altamira, iniciando el viernes 24 de abril con el registro a las 15:00 horas, y concluyendo el sábado 25 de abril de 2026 a las 16:00 horas.

El costo de inscripción será de 500 pesos, con fecha límite de registro el jueves 23 de abril de 2026, y se requiere un mínimo de 15 participantes para su realización.

Los asistentes recibirán constancia de participación, mientras que los árbitros afiliados que acrediten la parte teórica serán evaluados en el aspecto práctico. Aquellos que aprueben ambas fases obtendrán el aval para participar en cursos nacionales impartidos por la Comisión Nacional de Arbitraje.