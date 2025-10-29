Dragones y Zorros, campeones de voleibol

Ciudad Victoria.- Este martes se disputaron las finales de voleibol de los Juegos Deportivos Interfacultades 2025, donde los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante en la rama varonil, y los Zorros en la femenil, se consagraron campeones.

El Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue el escenario de ambas finales.

En el duelo varonil, Dragones y Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales protagonizaron un gran encuentro. El primer set fue muy parejo, con ambos equipos defendiendo cada balón y mostrando buen control en la red; sin embargo, los de Mante cerraron mejor y se lo llevaron por 25-22.

En el segundo parcial, Búhos intentó reaccionar y forzar el tie-break, e incluso tomaron ventaja por momentos, pero los Dragones se impusieron 25-23, logrando así el campeonato.

En la rama femenil, los Zorros demostraron nuevamente su calidad y dominio sobre la red al enfrentar a las Abejas de Trabajo Social. Desde el primer set mostraron solidez en defensa y potencia en sus remates, llevándose el parcial con un contundente 25-13.

El segundo set fue una repetición de la superioridad de Zorros, quienes mantuvieron una presión constante en la cancha y aprovecharon cada oportunidad de ataque, cerrando el juego también 25-13.

Itzel Villarreal fue la jugadora más destacada del encuentro, liderando a su equipo con grandes remates y presencia en la red. Con este resultado, Comercio aseguró un nuevo campeonato y consolidó su estatus como uno de los equipos más fuertes del torneo.