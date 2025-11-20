La zona sur será sede del Voleibol de Sala y Playa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación de Voleibol de Tamaulipas, Vicente Reyes señaló que los estatales de Voleibol de Sala y de Playa, tendrán como sede el sur del Estado.

“En el mes de noviembre se estará llevando a cabo el de Voleibol de Playa. Mientras que el de Sala será en el mes de diciembre”.

El Voleibol Playa reconoció que será del 29 al 30 de noviembre, donde se contemplan las categorías Juvenil menores de 16 y 17 años y Juvenil mayor de 18 y 19 años; así como la Juvenil Superior 20 y 21 años, en ambas categorías.

“Este evento se estará llevando a cabo en la Playa Miramar del municipio de Madero, donde se espera contar con una buena cantidad de equipos de diversas partes del Estado”.

En lo que respecta a la disciplina de Voleibol de Sala, está se efectuara del 12 al 14 de diciembre, contemplando las categorías Infantil Mayor, Infantil Menor y Juvenil Mayor.

“Este evento se dividirá en dos municipios, esto por la cantidad de equipos que se registran, tendiendo como sede los municipios de Altamira y Madero de la zona conurbada de Tamaulipas”.