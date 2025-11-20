Cumplen con entrega de becas “Estímulo 4T: Talento y Trabajo Transformando Tamaulipas”

Ciudad Victoria.- El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, participó en la ceremonia de entrega de las becas “Estímulo 4T: Talento y Trabajo Transformando Tamaulipas”, un programa que reconoce a niñas, niños y jóvenes por sus habilidades en diversos ámbitos, así como por su destacado desempeño académico.

Durante el evento, se resaltó el compromiso de la Secretaría de Educación con el impulso al talento juvenil. En esta edición, numerosas y numerosos atletas fueron distinguidos por su excelencia tanto en el aula como en sus respectivas disciplinas deportivas, reflejando el esfuerzo y dedicación que muestran día con día.

La ceremonia incluyó la entrega simbólica de los estímulos otorgados a estudiantes de todo el estado de Tamaulipas, reafirmando el objetivo de este programa: apoyar y motivar a las nuevas generaciones a seguir desarrollando sus capacidades.

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, continúa impulsando el estudio y el deporte como ejes fundamentales para el bienestar social y el desarrollo integral de las juventudes, fortaleciendo así una visión de futuro basada en la formación, el esfuerzo y el mérito.