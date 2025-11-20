Comparten la cima en la Intercolonial

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de ocho jornadas disputadas en la Liga Intercolonial de futbol, los equipos Lazaritos y Multiformas comparten el liderato de la clasificación general con 21 puntos, marcándose como serios aspirantes a pelear por el campeonato en esta nueva temporada.

Lazaritos marcha primero por mejor diferencia de goleo al contar con 37 goles a favor por solo siete en contra para más 30 con 21 puntos en ocho juegos disputados producto de seis triunfos, un empate y una derrota.

En segundo, se encuentra Multiformas pero con un juego menos, con 31 goles a favor por tres en contra, por lo que cualquier descalabro de un equipo, el otro puede irse en solitario en el liderato.

Después vienen con 18 unidades los equipos de Deportivo MN y Transurge, pero pisándoles los talones les sigue Cuitzillos con 15 unidades y un partido pendiente. Un poco despegado con 13 puntos le sigue en la tabla general la escuadra de Güémez.

Más abajo vienen cuatro equipos empatados en 12 puntos como es el caso de Atlético Mineiro, con dos juegos pendientes, R. Santana con un juego pendiente, El Chamizal con todos los juegos jugados y los Acarreados con uno pendiente.

Más abajo con once puntos Colenca y Chenchos, después con siete unidades el ejido La Libertad, con seis puntos empatados Ampliación López Mateos y Tercer Tiempo y aún sin sumar puntos los equipos de Cuerudos y Deportivo Requena.