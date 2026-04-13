LOMA ALTA SIGUE VIVO EN COPA

Ciudad Victoria.– El conjunto de Loma Alta logró avanzar de ronda en el torneo de Copa, dentro de la categoría Di Oro, tras vencer por marcador de 1-0 al equipo de Guadalupe Mainero, en actividad de la Liga de Futbol de Veteranos.

El campo seis de la Unidad Deportiva Revolución Verde fue el escenario de este encuentro, que dio inicio a las 17:00 horas.

Desde el arranque, ambos equipos saltaron al terreno de juego con intensidad en busca de la victoria. Loma Alta llegaba como favorito al ser líder del torneo de liga; sin embargo, Mainero complicó el partido en distintos momentos.

Juan Pérez anotó el único gol del encuentro con un potente disparo que venció al guardameta José Martínez, decretando el 1-0. A pesar de la desventaja, Guadalupe Mainero no dejó de atacar y generó varias oportunidades de peligro.

Aunque Mainero ocupa el último lugar de la tabla en la liga, logró competir de buena manera y puso en aprietos a Loma Alta durante el encuentro. No obstante, el marcador ya no se movió y Loma Alta selló su pase a la siguiente ronda.

ALEDSA FC ELIMINA A PANADERÍA DON LONCHO

Con marcador de 2-1, el equipo de Aledsa FC consiguió su pase a la siguiente ronda del torneo tras vencer a Panadería Don Loncho.

Juan Rocha y Nehemías Aldama anotaron por Aledsa, mientras que José López marcó el gol del descuento para Don Loncho.