“¡Dimos el peor juego y aun así fuimos campeones!”

Ricardo Flamarique

Ciudad de México.- Después de 14 años de espera, Tamaulipas volvió a gritar campeón en el futbol de la Olimpiada Nacional 2026. La Selección Sub-15 varonil escribió una página dorada en la historia del deporte tamaulipeco al derrotar a Coahuila en una dramática tanda de penales, desatando la euforia de jugadores, cuerpo técnico y familiares que se dieron cita.

Al finalizar el encuentro, los entrenadores Miguel Mendoza y Luis Rodríguez no ocultaron la emoción por la histórica hazaña conseguida en el Estadio Olímpico Universitario de CU, escenario donde los tamaulipecos lucharon contra todo, el marcador, la lluvia y la presión de una final nacional.

“Lo dijimos al principio, era un momento histórico para Tamaulipas y gracias a Dios se consiguió la medalla de oro”, expresó Miguel Mendoza aún con la adrenalina a tope tras la coronación.

El estratega reconoció que futbolísticamente no fue el mejor partido del torneo para su equipo, pero destacó la capacidad de reacción y el carácter de sus jugadores para nunca bajar los brazos.

“Dimos el peor juego de todo el torneo, futbolísticamente hablando, pero a veces no gana el que juega mejor, sino el que está atento. Nos alcanzó para empatar y en los penales apareció el portero que tenemos. El muchacho que metió el último penal nos hizo explotar de emoción”, comentó.

La lluvia también se convirtió en un factor clave durante el compromiso, modificando las condiciones del terreno y aumentando el dramatismo de la final, aunque el equipo tamaulipeco logró sobreponerse para terminar levantando la medalla de oro.

Con lágrimas, abrazos y gritos de campeón, Mendoza aseguró que este triunfo no será el final del proyecto, pues ya piensan en lo que viene para esta generación.

“Estamos contentísimos y el otro año vamos a repetir, vamos a buscar la que sigue”, afirmó con determinación.

Por su parte, Luis Rodríguez adelantó que el proceso de preparación continuará inmediatamente con nuevos compromisos para mantener el crecimiento competitivo del grupo.

“Estamos programando un cuadrangular con cuatro selecciones de la Federación. Nada más estamos acomodando fechas y vamos a prepararnos un poquito más”, señaló.

La histórica conquista coloca nuevamente a Tamaulipas en la élite del futbol nacional juvenil y confirma el gran momento que vive el deporte cuerudo dentro de la Olimpiada Nacional 2026.