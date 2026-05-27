Avance del Programa IMSS-Bienestar en Tamaulipas: Dos tercios de la meta de afiliación alcanzados

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El programa IMSS-Bienestar ha logrado avanzar en dos terceras partes de su meta de afiliación en el estado, alcanzando una cobertura significativa entre la población sin seguridad social. El coordinador estatal de la institución, Marggid Rodríguez Avendaño, informó que, hasta el momento, se ha registrado un progreso sustancial hacia el objetivo ideal de incorporar a más de un millón y medio de beneficiarios bajo este esquema de salud pública.

La meta establecida actualmente es de 1 millón 582 mil personas; sin embargo, Rodríguez Avendaño aclaró que esta cifra es dinámica y «móvil».

Dijo que el padrón fluctúa constantemente dependiendo de la situación laboral de los ciudadanos, ya que el ingreso a empleos con prestaciones permite el acceso al régimen ordinario del IMSS o al ISSSTE, mientras que la pérdida de puestos de trabajo incrementa la demanda de los servicios del sistema Bienestar.

Respecto a la posible entrada en vigor del Sistema de Salud Universal en enero, el coordinador desmintió que el proceso esté listo para concretarse en dicha fecha. Explicó que la transición se realiza por etapas y que la fase prioritaria actual consiste en completar el registro y empadronamiento total de la población, paso indispensable antes de avanzar hacia una integración institucional definitiva.

Una vez concluido el padrón, señaló, el sistema deberá establecer lineamientos organizativos, normativas de operación y un programa definitivo que sustente la atención única. Según el funcionario, solo cuando se cuente con esta estructura y organización completa se podrá hablar formalmente de un sistema universal, por lo que el proceso continúa desarrollándose bajo los tiempos establecidos por la federación.

Actualmente, las instituciones de salud operan bajo un esquema de intercambio de servicios para optimizar recursos, como el uso de quirófanos en Matamoros o equipos de resonancia magnética en otras zonas del estado. No obstante, Rodríguez Avendaño señaló que aún falta definir los lineamientos específicos para la retribución entre sectores, requisito que es fundamental para consolidar el Sistema Único Universal de Salud.