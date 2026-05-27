IMSS Tamaulipas garantiza abasto de medicamentos superior al 96% y activa protocolos de sustitución y compra emergente

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, informó que el nivel de abasto de medicamentos se mantiene por encima del 96 por ciento. El funcionario destacó que la institución tiene la obligación legal de garantizar el ciclo completo de atención médica, asegurando que ningún derechohabiente se retire de las unidades sin sus fármacos prescritos.

Ante la falta eventual de algún medicamento específico, Aranza Aguilar explicó que se aplica el protocolo de «sustitución terapéutica». En este proceso, el personal técnico en atención y orientación al derechohabiente facilita la comunicación para que un médico autorizado valide científicamente una alternativa disponible (medicamento B o C) que cumpla con la misma función terapéutica que el original.

En casos extremos donde no existan alternativas en existencia, el delegado señaló que se activa el mecanismo de «compra emergente». Bajo este esquema, el Seguro Social adquiere el fármaco faltante en un plazo de 24 a 72 horas, descartando el uso de vales. «Hoy no tenemos el medicamento, pero se adquiere y en un máximo de tres días ya está en farmacia para el paciente», precisó.

El funcionario hizo un llamado enérgico a los derechohabientes para que ejerzan su derecho y reclamen ante cualquier falta en el servicio. Subrayó que es una obligación de los servidores públicos atender toda petición o duda, insistiendo en que las unidades de primer y segundo nivel siempre cuentan con un responsable, (director, subdirector o jefe de servicio) para resolver estas incidencias.

Finalmente, Aranza Aguilar detalló que el tema del abasto es prioritario y se supervisa mediante un comité que sesiona al menos una vez por semana. En estas reuniones se analizan las estadísticas de la semana previa para tomar decisiones administrativas inmediatas que eviten que el paciente se quede sin su tratamiento médico.