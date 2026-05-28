¡Tamaulipas vuelve a tocar el oro en futbol tras 14 años!

Ricardo Flamarique

Ciudad de México.- La emoción, el orgullo y hasta las lágrimas se hicieron presentes en el histórico escenario de Ciudad Universitaria, luego de que Tamaulipas conquistara la medalla de oro en futbol dentro de la Olimpiada Nacional 2026, una hazaña que no se conseguía desde hace 14 años.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, no ocultó su emoción tras el dramático triunfo conseguido por la selección tamaulipeca en una final llena de intensidad, entrega y carácter.

“Tamaulipas es un estado futbolístico, un estado al que le encanta el futbol y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Ver esta final en un escenario tan grande como Ciudad Universitaria, donde hace poco se jugó la final de la Liga MX, y ver a estos muchachos venir de atrás, sobreponerse al marcador, a las lesiones, a una expulsión y hasta a la lluvia… es algo impresionante”, expresó.

El titular del deporte estatal destacó la garra mostrada por los jugadores tamaulipecos, quienes nunca dejaron de luchar y terminaron imponiéndose en la tanda de penales.

“Todos fueron unos guerreros. Empataron el partido y en penales se la rifaron. Esta medalla sabe delicioso. Después de 14 años volver a ganar el oro en futbol es algo histórico para Tamaulipas”, señaló.

Virués Lozano reconoció la dificultad que representa conquistar una medalla en deportes de conjunto dentro de la Olimpiada Nacional, considerada una de las competencias juveniles más exigentes del país.

“No quiero demeritar ninguna de las otras medallas, porque todas valen muchísimo, pero esto es histórico. Los deportes de conjunto son muy difíciles porque tienes que conjuntar talento de todo un estado tan grande y tan hermoso como Tamaulipas. Aquí se formó una familia y el resultado está a la vista”, comentó.

El director del INDE también agradeció el respaldo de entrenadores, familias, alcaldes y autoridades estatales que han impulsado el crecimiento del deporte tamaulipeco.

“Agradecer al gobernador Américo Villarreal Anaya por todo el apoyo al deporte, así como a la doctora Silvia Casas por la confianza brindada al Instituto del Deporte. Aquí están los resultados y vamos a seguir trabajando”, apuntó.

Además del oro en futbol, Tamaulipas amaneció dentro del Top 10 del medallero nacional, ocupando actualmente la novena posición general, superando ya la cantidad de oros y el total de medallas obtenidas el año pasado.

“Todavía faltan disciplinas y todo puede pasar, pero Tamaulipas está avanzando y demostrando que se está trabajando bien en el deporte”, finalizó.