Propone Yuriria multar a quien tire basura en calles y parques de Tamaulipas

*Establece como infracción administrativa arrojar basura o residuos en calles, parques, plazas, drenajes y demás espacios públicos municipales. *Contempla sanciones que van de la amonestación a la multa, el trabajo comunitario y el retiro inmediato de los residuos.

Cd. Victoria, Tamaulipas (27 de mayo de 2026) –

La diputada de Morena Yuriria Iturbe presentó una iniciativa de reforma para sancionar el arrojar, tirar, derramar o esparcir basura y residuos sólidos en calles, banquetas, parques, plazas, jardines, camellones, drenes, alcantarillas y demás espacios públicos municipales.

La propuesta adiciona los artículos 318 Bis y 318 Ter al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, precisa qué conductas constituyen la infracción, qué autoridad puede aplicarla y bajo qué criterios. También incluye el caso de quienes arrojan residuos desde vehículos, motocicletas o bicicletas, así como de quienes los colocan en la vía pública fuera de los horarios de recolección de residuos.

«Lo que vemos todos los días en nuestras calles, drenajes obstruidos, parques con basura, plazas descuidadas, va más allá de la imagen urbana. Implica riesgos para la salud, contaminación del entorno y mayores costos para los municipios. Si queremos espacios dignos para nuestras familias, necesitamos reglas claras y herramientas para hacerlas valer», expresó la diputada.

Las sanciones contempladas van desde la amonestación con apercibimiento, hasta multas de cinco a veinte UMAs, así como trabajo comunitario y el retiro de los desechos con el pago de los gastos que generen al Ayuntamiento.

La diputada Yuriria subrayó que la reforma se construyó con criterios de proporcionalidad, por lo que en el caso de personas jornaleras o trabajadoras, la multa no podrá exceder el importe de un día de su salario.

«El objetivo de esta reforma es poner orden y cuidar lo que es de todos, con candados claros para que la sanción sea justa y proporcional, y con el trabajo comunitario como alternativa que repara el daño y educa», agregó.

En los transitorios, se otorga a los Ayuntamientos un plazo de hasta 120 días naturales para armonizar sus bandos de policía, reglamentos de limpia, de ecología y de justicia cívica. También se les faculta para implementar campañas de difusión, educación ambiental y señalización en los espacios públicos.

«Cuidar los espacios públicos es tarea de todas y todos. Desde el Congreso aportamos las reglas, desde los Ayuntamientos la aplicación, y desde la ciudadanía la corresponsabilidad», concluyó la diputada.