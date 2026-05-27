Urgente llamado a la vacunación en Tamaulipas: La Salud de nuestros niños en juego

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que acudan a los centros de salud y completen los esquemas de vacunación, destacando que, aunque el estado se mantiene libre de sarampión, es fundamental no bajar la guardia.

Hernández Campos subrayó que la prevención es una prioridad para el Gobierno del Estado y la Federación, quienes han garantizado el abasto de biológicos para diversas enfermedades. “Seguimos sin sarampión, no tenemos casos y tenemos que seguir así. Afortunadamente tenemos acceso a las vacunas gracias al apoyo estatal y federal; eso es lo que no debemos olvidar”, señaló la funcionaria.

La titular de Salud enfatizó que la campaña no se limita al sarampión, sino que incluye vacunas críticas como la del Virus del Papiloma Humano (VPH), fundamental para prevenir enfermedades graves como el cáncer cervicouterino. “Hablamos de enfermedades que son 100 por ciento prevenibles”, recalcó, instando a la población a ver la vacunación como la herramienta más eficaz contra el cáncer.

Pese a que Tamaulipas cuenta con un abasto suficiente de insumos para cumplir con las metas nacionales, la Secretaria de Salud en el estado informó que la cobertura general de las 12 vacunas básicas se encuentra actualmente en un 70 por ciento.

Sin embargo, mostró preocupación por el rezago en la aplicación de la vacuna triple viral (contra sarampión, rubéola y parotiditis), “Vamos bajitos en esta en particular, por eso es importante que hagamos este llamado. Todavía estamos en el mes de la jornada de vacunación”, explicó.

Finalmente, Hernández Campos pidió a los padres de familia y tutores revisar minuciosamente las cartillas de vacunación de los menores y acudir a la unidad de salud más cercana. “Hacemos un llamado a las familias para que revisemos cartillas y llevemos a cabo esta prevención; no bajemos la guardia”, concluyó.