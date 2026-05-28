Rueda el balón en el Mundialito DIF Victoria 2026.

Cd. Victoria, 27 de mayo de 2026.- Con una auténtica fiesta deportiva que reúne la alegría, el talento y la pasión futbolera, arrancó el Mundialito DIF Victoria 2026 con 12 selecciones participantes, la presencia de glorias deportivas y la patada inicial a cargo del alcalde Eduardo Gattás Báez y Sra. Lucy de Gattás.

Entre porras, uniformes de países mundialistas y gran entusiasmo, niñas y niños de quinto y sexto grado saltaron a la cancha de La Universidad la Salle a participar en este evento impulsado por el DIF Victoria que busca fomentar la sana convivencia, el deporte y el trabajo en equipo.

Disfruten y jueguen con toda la pasión, que gane el espíritu deportivo, llamó Lucy de Gattás a los equipos de las escuelas; Héroe de Nacozari, Pedro José Méndez, For 74, Felipe Pescador, Club Rotario A y B, Eutimio Martínez, La Salle A y B, República de Chile, José Vasconcelos y Villa Jardín.

Hoy arranca una gran fiesta de la niñez, de la familia y de los valores que nos unen como victorenses; señaló en su mensaje el alcalde Eduardo Gattás Báez reconociendo el trabajo en equipo del DIF Victoria que encabeza Lucy de Gattás por impulsar estas actividades que integran más a la sociedad.

Sumandos a la fiesta futbolera leyendas vivientes; Sergio «Samba» Rosas, José Luis “El Charro” Mendoza, Agustín “Panuco” Gómez, Nazario Flores Cisneros, Jaime “Bambi” Cuesta y Francisco “La Muga Medrano, quienes inician sus legados; Max Budart Rodríguez y la medallista olímpica Yerai Elizondo Becerra.