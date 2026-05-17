Limpieza de espacios públicos en Victoria es permanente.

Cd. Victoria, 16 de mayo de 2026.- En el segundo bimestre del año, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales atendió en Victoria las 16 zonas de la ciudad con trabajos de chapoleo, poda y recolección de maleza en áreas verdes, espacios públicos, plazas y avenidas de la capital.

En una segunda vuelta, el Gobierno de Eduardo Gattás Báez concluye esta semana los trabajos en las zonas 11 y 12 en 30 áreas verdes de 42 colonias y fraccionamientos y en 11 avenidas y bulevares como parte del programa de mejoramiento de imagen urbana y mantenimiento a la ciudad.

El Gobierno que preside en Victoria Eduardo Gattás Báez atiende de manera permanente la limpieza de espacios públicos municipales en 525 colonias y fraccionamientos de la ciudad y se encarga de dar mantenimiento a 32 avenidas y bulevares.

A este operativo integral secuencial que despliega la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se suma la recolección y limpieza de áreas deportivas, como el campo de futbol del ejido Guadalupe Victoria y otros espacios de activación física en diversos sectores de la ciudad.