Desabasto de agua obliga a escuelas primarias de Victoria a adelantar salida de alumnos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La falta de agua potable que enfrenta actualmente la capital del estado por la tormenta eléctrica presentada el día de ayer y que causó daños en la planta de rembobeo, comenzó a impactar las actividades escolares en diversos planteles educativos, donde directivos optaron por adelantar la salida de estudiantes ante la imposibilidad de mantener las operaciones habituales.

Durante este día, algunas escuelas primarias suspendieron actividades una hora antes de lo acostumbrado debido a la escasez del vital líquido, situación que complicó el funcionamiento de sanitarios y las condiciones básicas para la permanencia de alumnos y personal docente.

Uno de los planteles que aplicó esta medida fue la primaria Primaria Club de Leones Matutina, donde padres de familia fueron notificados sobre el ajuste en el horario escolar derivado de la problemática que atraviesa la ciudad.

La situación se presenta mientras continúan las afectaciones en el suministro de agua potable en distintos sectores de Victoria, luego de las fallas registradas en el sistema de bombeo y distribución tras las recientes lluvias y problemas eléctricos.

Hasta el momento, autoridades educativas y organismos operadores mantienen el monitoreo de las condiciones en los planteles para evitar afectaciones mayores en las jornadas escolares.