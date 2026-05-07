Llevarán detección gratuita de cáncer de mama a centros de trabajo en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de acercar servicios preventivos a mujeres que por cuestiones laborales no pueden acudir a consultas médicas, la UNEME DEDICAM Victoria puso en marcha una nueva campaña itinerante de detección de cáncer de mama en empresas y centros laborales de Ciudad Victoria.

El director de la unidad, Jorge Luis Quintero Salinas, informó que esta estrategia busca facilitar el acceso a registros y estudios preventivos directamente en los espacios de trabajo.

“Hoy iniciamos una nueva campaña en la detección de cáncer de mama, única en su tipo en la UNEME DEDICAM Victoria”, expresó.

Explicó que el programa contempla la instalación de módulos móviles de registro dirigidos principalmente a mujeres trabajadoras que enfrentan dificultades para acudir a las instalaciones médicas debido a sus horarios laborales.

“Estaremos llevando un módulo de registro para mujeres trabajadoras y que por su trabajo no tengan el tiempo de acudir a nuestras instalaciones. Tú no puedes por falta de tiempo, no te preocupes, nosotros vamos”, señaló.

La primera jornada se realizó en la empresa maquiladora KEMET, donde personal de salud inició el acercamiento con trabajadoras interesadas en acceder a los servicios preventivos.

Quintero Salinas adelantó que la campaña continuará expandiéndose a otros sectores laborales y espacios públicos de la capital tamaulipeca.

“Pronto estaremos en otras empresas, oficinas de gobierno, oficinas privadas, universidades y espacios públicos”, comentó.

El director de la UNEME DEDICAM destacó que la prevención y la detección oportuna continúan siendo las herramientas más importantes para enfrentar el cáncer de mama, por lo que insistió en mantener una campaña permanente de concientización.

“Somos tercos en la prevención, detección y diagnóstico de cáncer de mama. La UNEME DEDICAM Victoria no descansa en su misión”, afirmó.

Finalmente, recordó que todos los servicios brindados dentro de esta estrategia son completamente gratuitos e invitó a la población a priorizar el cuidado de la salud. “Saludos a todas y todos, a cuidarnos todos”, concluyó.