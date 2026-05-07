Festeja Gobernador a las Madres en Abasolo

Francisco Medina Guerrero

ABASOLO.- Bajo la premisa de un gobierno itinerante y de puertas abiertas, el gobernador Américo Villarreal Anaya participó en este municipio en el festejo del Día de las Madres del DIF Tamaulipas, donde no solo celebró a las madres tamaulipecas, sino que llevó a los titulares de las principales secretarías de su Gabinete para atender de forma directa las demandas de la población.

En el arranque de las Brigadas Transformando Familias, acompañado por las presidentas del DIF estatal María de Villarreal, y de la alcaldesa Jazmín Saldaña Pérez, el mandatario destacó que el objetivo de realizar estos encuentros fuera de la capital es “hermanar a Tamaulipas” y romper las barreras entre el pueblo y sus funcionarios.

En un gesto poco común en administraciones pasadas, el Gobernador señaló que secretarios de áreas clave como Obras Públicas, Seguridad, Desarrollo Rural, Economía y Educación se encontraban sentados entre las mesas con los ciudadanos.

“Aquí están para que tengan acercamiento directo con la gente. Si hay algún punto en el que deban atender, que se apliquen y estén cerca”, sentenció Villarreal Anaya, al tiempo que recordó que dependencias como Itavu y Salud instalaron puestos de atención para agilizar trámites de vivienda, agua potable y programas sociales.

Acompañado también por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, el Ejecutivo estatal reveló cifras sobre el apoyo a la juventud. Informó que, de una matrícula de más de 40 mil alumnos en la máxima casa de estudios, 21 mil estudiantes, la mitad del total, cuentan actualmente con una beca.

“Ese es el esfuerzo de nuestras instituciones: abrir oportunidades para que nuestra juventud acceda a la formación profesional”, afirmó el mandatario, invitando a las familias a aprovechar la oferta educativa de la UAT.

En el marco del Día de las Madres, Américo Villarreal subrayó que la “Cuarta Transformación” en el estado se mide a través del bienestar familiar. Definió su modelo como Humanismo Mexicano, diferenciándolo de gestiones anteriores donde, aseguró, los recursos se quedaban en privilegios.

“No puede existir una transformación verdadera si no se refleja en la vida diaria de las mujeres. Hoy los recursos regresan convertidos en becas, pensiones e infraestructura”, señaló, haciendo eco del liderazgo nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una aliada que gobierna con sensibilidad social.

Finalmente, el Gobernador reiteró su compromiso de mantener la unidad y la cercanía con las regiones de Tamaulipas, asegurando que mientras el gobierno se mantenga cerca del pueblo, el estado seguirá avanzando con esperanza y bienestar.