¡Tamaulipas va por el oro y a romper una sequía de más de 10 años!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¡Por fin llegó el día! Tamaulipas está a un paso de romper una sequía de más de una década sin conquistar la medalla de oro en la disciplina de futbol dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

La categoría Sub-15 Varonil buscará hacer historia este día cuando enfrente a Coahuila en la gran final, duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria.

El camino hacia la pelea por el campeonato no ha sido sencillo para el representativo tamaulipeco. Tras un arranque complicado, el equipo dirigido por la dupla de Luis Rodríguez y Miguel Mendoza logró recomponer el rumbo con la mira puesta en conquistar la presea dorada número 45 para la delegación tamaulipeca, resultado que además permitiría mantener a Tamaulipas dentro de la élite del medallero nacional.

En semifinales, Tamaulipas mostró carácter al imponerse 2-1 a Querétaro, resultado que le dio el boleto a la gran final.

Por su parte, Coahuila llega como un rival de cuidado, manteniéndose invicto en la competencia y tras vencer 2-0 a Tabasco en la ronda semifinal.

El duelo promete emociones al límite, con dos selecciones que buscarán escribir su nombre con letras doradas en la Olimpiada Nacional 2026.