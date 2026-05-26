Club de Leones representará a Tamaulipas en Nacional de Tochito Bandera

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la ilusión de poner en alto el nombre de Tamaulipas, alumnos de la escuela primaria Club de Leones Matutina viajarán a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en el Campeonato Nacional de Tochito Bandera, dentro del marco de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, que se celebrarán del 26 al 31 de mayo.

El representativo victorense logró su clasificación tras proclamarse campeón en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares, competencia coordinada por el LEF Héctor Díaz, resultado que les otorgó el derecho de representar al estado en la máxima justa nacional escolar.

El equipo es dirigido por el profesor de Educación Física, LEF Rayedmundo Contreras, quien encabeza este proyecto deportivo con un grupo de jóvenes talentosos que buscarán dejar huella en el certamen nacional.

La plantilla está conformada por los jugadores Marco Sebastián, Marco Santiago, Juan José, Emilio, Daniel, Edgar, Ian, Oliver, Omar, Nicolás y Odiel, quienes han trabajado intensamente para llegar en óptimas condiciones a esta importante competencia.

La participación de este grupo representa no solo un logro deportivo para la institución educativa, sino también el reflejo del esfuerzo, disciplina y dedicación de los alumnos, cuerpo docente y padres de familia, quienes han respaldado el camino rumbo a este campeonato.

Ahora, el reto será medirse ante los mejores equipos escolares del país en busca de traer el título nacional a Ciudad Victoria.