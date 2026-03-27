Espacios deportivos seguirán abiertos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El coordinador de Unidades Deportivas, José Antonio de la Garza Montoto, anunció que ningún espacio deportivo será cerrado durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“Hasta el momento, las instrucciones son mantener abiertos los espacios deportivos en todas las unidades que competen al Instituto del Deporte de Tamaulipas”, señaló.

Añadió que tanto la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, Norponiente, Revolución Verde y Siglo XXI tendrán mantenimiento en diversas áreas, específicamente en los campos de futbol.

“Como ya se había anunciado, las canchas del programa Mundial Social y los campos de las unidades deportivas se encuentran en proceso de rehabilitación”, explicó.

Detalló que, en el caso de la UDARC, se dará mantenimiento a la cancha Enrique Borja; en Siglo XXI, la cancha Américo Amigo será remodelada; mientras que en la Norponiente se realizarán trabajos similares. En la Revolución Verde, se dará servicio a los nueve campos de futbol.

“En el caso de las canchas de la Norponiente y Siglo XXI, ya se habló con las ligas que juegan ahí y se les notificó sobre los trabajos, por lo que ya están enteradas”, indicó.

Agregó: “En la Revolución Verde, los trabajos de mantenimiento y rehabilitación se llevarán a cabo del 30 de marzo al 10 de abril. Se dará mantenimiento a los nueve campos que conforman la unidad deportiva, así como a la creación de dos canchas de Fut-5 contempladas en el programa del Mundial Social”.

Finalmente, explicó que el resto de los espacios se mantendrán abiertos para el uso de la ciudadanía.