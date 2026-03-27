Correcaminos sale de pesca

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante la necesidad de sumar unidades a como dé lugar, la tarde noche de este sábado, Correcaminos visita al ‘Gran Pez’ a solo cuatro fechas de que culmine el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El duelo está pactado a las 19:00 horas en la cancha de pasto sintético del Estadio Caliente, donde el conjunto de Gustavo “Chavo” Díaz busca a como dé lugar mantener la esperanza de calificar a la fase de Liguilla.

Correcaminos llega a este partido luego de perder el Clásico Tamaulipeco 3-1 ante la Jaiba Brava, derrota que lo mantuvo en el puesto número 11 de la tabla general con 12 unidades.

Por su parte el cuadro de Dorados de Sinaloa, no ha tenido un buen torneo, y es que el cuadro sinaloense cayó 2-0 ante Atlante y actualmente es el último de la competencia al tener solo 5 puntos.

DOMINIO NARANJA RECIENTE

En los últimos 5 enfrentamientos directos, Correcaminos que ha salido victorioso en tres encuentros, ha empatado en uno y solo ha caído en un juego.

EL PEOR DE EXPANSIÓN

El cuadro de Dorados de Sinaloa, además de ostentar ser el último de la tabla, cuenta con la peor defensiva del campeonato al sumar 24 goles en contra, además de ser una de las peores ofensivas de la Liga teniendo 10 anotaciones a su favor.

Los sinaloenses llegan en una racha de 9 partidos sin ganar en este Clausura 2026, ya que la última vez que ganó fue en la jornada 2 ante Mineros de Zacatecas.