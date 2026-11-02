¡Comienza la limpia! Correcaminos anuncia siete bajas para el Clausura 2027

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego del fracaso deportivo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, la directiva de Correcaminos comenzó con la reestructuración de su plantel y anunció oficialmente la salida de siete futbolistas, quienes no continuarán con la institución para el Clausura 2027.

A través de un comunicado oficial emitido este fin de semana, el Club de Futbol Correcaminos reconoció que no se alcanzaron los objetivos establecidos para la presente campaña, por lo que se tomó la determinación de iniciar una serie de cambios en el equipo.

La decisión se produjo después de una reunión de trabajo encabezada por el presidente del club, Armando José Arce Serna, acompañado por el director deportivo, Enrique de la Garza Montoto, en la que el entrenador argentino Gabriel «Místico» Pereyra presentó un informe estadístico de la temporada y se realizó una evaluación del plantel.

Como resultado de este análisis, la institución determinó no renovar los contratos de siete jugadores, cuyos vínculos laborales habían concluido.

Los futbolistas que causan baja son Fernando Piñuelas, Alex Monárrez, César Sosa, Joaquín Estopier, Nahúm Gómez, Yael Uribe y Andrés Catalán, quienes fueron notificados de la decisión por parte de la directiva.

Estas primeras salidas forman parte de la reestructuración que busca realizar el conjunto universitario, después de una campaña en la que los resultados quedaron lejos de las expectativas generadas al inicio del campeonato.

Y es que Correcaminos pasó de tener un arranque prometedor, que lo colocó entre los primeros lugares de la clasificación, a sufrir una caída en su rendimiento que terminó por dejarlo fuera de la pelea por la Liguilla.

VIENEN MÁS EVALUACIONES

La directiva universitaria dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos movimientos, al anunciar que comenzarán las evaluaciones individuales de los futbolistas que todavía forman parte de la institución.

El objetivo será determinar quiénes continuarán en el proyecto deportivo y definir las necesidades del equipo para encarar el Torneo Clausura 2027, en el que Correcaminos buscará recuperar protagonismo dentro de la Liga de Expansión MX.

En el comunicado, el club señaló que tanto la directiva como el Consejo Deportivo, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo redoblarán esfuerzos para responder a las exigencias deportivas de la institución.

De esta manera, Correcaminos comienza a mover sus piezas de cara al próximo torneo, con siete bajas confirmadas y la posibilidad de que la lista aumente conforme avancen las evaluaciones del plantel.

Por ahora, la institución no anunció incorporaciones ni modificaciones en su cuerpo técnico, por lo que Gabriel Pereyra continúa al frente del proyecto deportivo universitario.