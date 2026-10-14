Tapatío manda a Correcaminos al décimo puesto

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras la victoria de 4-1 ante Tepatitlán en el juego pendiente de la fecha 10 del Apertura 2026 de la Liga Expansión MX; Tapatío manda al décimo puesto a Correcaminos.

Actualmente todos los equipos ya disputaron sus doce compromisos hasta el momento del Apertura 2026, por lo que los 16 puntos que tiene la UAT lo ponen a solo dos unidades de la clasificación.

Cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas es el récord que tiene al cuadro de Gabriel ‘Místico’ Pereyra en está posición, además de tener 20 goles a favor por 20 anotaciones en contra.

CIERRE DE PELICULA

A solo tres jornadas de que concluya el campeonato aún no se han definido los ocho invitados a la fiesta grande, ya que el actual líder tiene un total de 24 puntos, siendo el cuadro de Leones Negros.

En el segundo escalón de la tabla general lo están peleando los cuadros de Atlético La Paz y CA Morelia con 23 puntos; Venados suma 20 unidades.

Mineros, Cancún FC, Piratas FC, Durango suman 18 puntos; mientras que Tapatío está abajo por un punto. Por su parte la UAT tiene 16 unidades; Tlaxcala esta a un punto; en tanto que Dorados y Alebrijes tienen 13 puntos cada uno.

Aun con esperanza de conseguir un boleto a la fiesta grande es la Jaiba Brava quien tiene 12 puntos, seguido de Cruz Azul Hidalgo que cosecha 11 puntos.

Matemáticamente el actual monarca se despide de la liguilla al solo tener siete puntos.

DORADOS EL ESCALÓN QUE LO PUEDE METER A LIGUILLA

De lograr la victoria ante Dorados de Sinaloa, el equipo de Correcaminos sumaría 19 puntos a la espera de la combinación de resultados los cuales si se dan lo podrían colocar en la quinta posición, de lo contrario colocarlo entre los ocho mejores del torneo.

JUEGOS CLAVES

La UAT no solo depende de ellos mismos, sino de la combinación de resultados que se vayan dando y el partido clave para ellos en está jornada es el juego entre Durango y Tapatío, equipos que se encuentra en el lugar ocho y nueve de la tabla general.

De igual manera el compromiso entre Venados de Mérida y Cancún FC, equipos que son el cuarto y sexto jugar de la general.