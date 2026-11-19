Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de dos semanas de receso, parte importante de la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Gabriel “Místico” Pereyra, reportaron al Centro de Formación del Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para iniciar con los trabajos correspondientes a la fase de preparación de cara al Torneo Clausura 2027.

Fue la mañana de este miércoles cuando un total de 17 elementos trabajaron bajo las órdenes del preparador físico Juan Pablo Osorio y la supervisión de Pereyra, además de sus auxiliares Jorge Salas y Manuel Cadavieco.

Los trabajos de pruebas físicas se prolongarán durante los próximos días por lo que se alternarán en gimnasio como en cancha, para permitir también la integración de los elementos que recién se incorporan, entre quienes ya se han anunciado, así como los jugadores que se sumarán para fortalecer al equipo en la próxima competencia.

Khaled Amador, proveniente de Venados de Mérida, es de los nuevos jugadores que ya hicieron acto de presencia para trabajar desde el día uno y estar a tono para el inicio de la parte más intensa de pretemporada, que será a partir del día 30 de noviembre.

Elementos como Kevin Escamilla y Ángel López, se integrarán en los próximos días previo acuerdo con el cuerpo técnico y directiva.

Gabriel Pereyra manifestó su confianza en los jugadores que prevalecen y reconoció el esfuerzo que realiza la directiva por fichar elementos que aporten competencia interna y eleven el nivel, para que el club logre el objetivo de ser protagonista y alcanzar un boleto a liguilla, asignatura que quedó pendiente en este arranque de proyecto.

La dirección deportiva encabezada por Enrique de la Garza Montoto, trabaja para diseñar la serie de encuentros de preparación que deberá definirse en los próximos días, donde la institución pretende alcanzar acuerdos con clubes de alta jerarquía que permitan a los jugadores la exigencia necesaria para llegar a tono al próximo torneo.

El calendario completo de partidos, así como el trabajo integral de pretemporada, será anunciado en tiempo y forma para conocimiento de medios de comunicación y la gran afición azulnaranja.