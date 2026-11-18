ITACE supervisa cursos de repostería del ICAT en Nuevo Laredo

Con el compromiso de garantizar una capacitación de calidad, se llevó a cabo una visita de supervisión a los cursos de Repostería impartidos a través del ICAT en Nuevo Laredo, con el propósito de dar seguimiento a las actividades formativas y constatar el desarrollo de las habilidades prácticas de las y los participantes.

Estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas por la Dra. Claudia Anaya Alvarado, Directora General del ITACE, para fortalecer la formación para el trabajo, fomentar el autoempleo y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y bienestar para las familias tamaulipecas.

¡En el ITACE transformamos el aprendizaje en oportunidades para un mejor futuro!