Buscan reforzar protección a niñas y adolescentes ante riesgo de embarazo y violencia sexual

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Prevenir el embarazo infantil y adolescente, particularmente en menores de 15 años, requiere una mayor coordinación entre instituciones educativas, servicios de salud, el DIF y los gobiernos municipales, señaló la diputada de Morena, Elvia Eguia Castillo, al presentar los alcances de una propuesta enfocada en la protección de niñas y adolescentes.

La legisladora explicó que el planteamiento contempla garantizar información adecuada a cada edad, así como facilitar el acceso oportuno a orientación y servicios de salud. También establece que, ante indicios de violencia sexual, las instituciones deben actuar conforme a la ley y dar aviso a las autoridades competentes.

Eguia Castillo destacó que las menores deben recibir protección y atención sin ser responsabilizadas por lo ocurrido ni obligadas a relatar repetidamente experiencias de violencia. Además, subrayó la importancia de garantizar que las niñas y adolescentes embarazadas o que ya son madres puedan continuar con sus estudios.

“Su derecho a seguir estudiando debe de respetarse”, enfatizó.

En otro tema, informó sobre un dictamen que busca armonizar diversas leyes estatales con la transformación del Instituto de las Mujeres en la Secretaría de las Mujeres, a fin de que el marco jurídico identifique claramente a la dependencia responsable de las atribuciones correspondientes.