Advierten diputados locales por riesgo por sequía y buscan blindar el abasto de agua en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de marzo.- La amenaza de la sequía volvió a encender alertas en el Congreso del Estado, donde comisiones unidas analizan una reforma para anticipar escenarios críticos y evitar afectaciones al suministro de agua en Tamaulipas.

Durante la sesión de las comisiones de Recurso Hidráulico, Estudios Legislativos Segunda, Energía y Cambio Climático, la diputada Elvia Eguía Castillo, de Morena, defendió la urgencia de fortalecer la legislación en materia hídrica.

En su exposición, sostuvo que la “iniciativa puesta a consideración para su estudio y su caso dictaminación tiene como objeto reformar la ley de aguas del Estado para incorporar dentro de las atribuciones para que se implementen acciones de prevención mitigación y atención ante situaciones de escasez y sequía hídrica a fin de establecer un enfoque basado en alertas tempranas diagnósticos periódicos uso eficiente del agua y protocolos de abastecimiento emergente”.

Advirtió que la presión sobre el recurso va en aumento, al señalar que “los fenómenos de sequía y escasez hídrica se han intensificado en diferentes regiones como consecuencia de factores como la variabilidad climática, el cambio climático, el crecimiento poblacional y la creciente demanda del recurso”.

En ese contexto, alertó sobre las consecuencias directas, al indicar que “la sequía representa un fenómeno natural que puede generar impactos significativos en el abastecimiento del agua para consumo humano, las actividades agrícolas industriales y pecuarias así como el equilibrio de los ecosistemas”.

La legisladora recordó que el acceso al agua es un derecho, al precisar que “el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al acceso disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible estableciendo en el estado garantizará este derecho”.

Asimismo, enfatizó la importancia de mejorar la gestión del recurso, al señalar que “la adecuada gestión del agua constituye un elemento fundamental para el desarrollo social económico y ambiental de las entidades federativas por lo que resulta indispensable fortalecer los instrumentos jurídicos e instituciones”.

Ante este panorama, planteó reforzar las atribuciones oficiales, al afirmar que “resulta necesario fortalecer las atribuciones de las autoridades estatales en esta materia hídrica a fin de que cuenten con herramientas legales suficientes para diseñar e implementar estrategias orientadas a la prevención de situaciones de escasez”.

Finalmente, sostuvo que la reforma permitirá una mejor respuesta institucional, al concluir que “la presente propuesta de reforma de ley de aguas del estado contribuye al fortalecimiento del marco jurídico en materia hídrica y favorece la protección del derecho humano al agua así como la seguridad hídrica de la entidad tengo a bien proponer declarar la procedencia del asunto que nos ocupa es cuánto”.