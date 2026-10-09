Déficit de 90 mil operadores abre oportunidad de empleo para Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de octubre.- La falta de alrededor de 90 mil operadores de transporte de carga en México representa una oportunidad para que Tamaulipas genere empleos especializados y atraiga inversiones, mediante la formación de conductores capaces de responder a la demanda de las empresas transportistas, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada local de Morena, Elvia Eguía Castillo.

La legisladora propuso ante el Congreso del Estado que las secretarías de Trabajo y de Economía analicen mecanismos para aprovechar la escasez de operadores y convertirla en una alternativa de crecimiento laboral y económico para la entidad, con acciones que faciliten la incorporación de trabajadores al sector.

La posición geográfica de Tamaulipas representa una ventaja para desarrollar esta estrategia, debido a sus cruces fronterizos con Estados Unidos, su infraestructura carretera y su participación en las rutas comerciales entre ambos países, donde el traslado de mercancías requiere personal capacitado para mantener el flujo de productos.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), México enfrenta un déficit de aproximadamente 90 mil operadores, situación que dificulta a las empresas cubrir sus necesidades de personal y atender oportunamente el movimiento de mercancías hacia los mercados nacionales e internacionales.

Para responder a esta demanda, Eguía Castillo planteó impulsar programas intensivos de capacitación y certificación en coordinación con escuelas de conducción, organismos empresariales y centros de formación técnica, con el propósito de preparar a más trabajadores para ocupar las vacantes disponibles en el transporte de carga.

La iniciativa también busca ampliar la participación de las mujeres en esta actividad, mediante mayores oportunidades de formación e incorporación laboral. La propuesta considera que sumar más conductoras podría contribuir a incrementar la disponibilidad de personal capacitado y abrir alternativas de empleo en un sector que requiere nuevos trabajadores.

El crecimiento del comercio internacional y el avance del nearshoring también forman parte del escenario que Tamaulipas podría aprovechar, debido a que las empresas requieren servicios logísticos eficientes y personal especializado para movilizar sus mercancías. La preparación de operadores podría contribuir a fortalecer las condiciones para atraer inversiones relacionadas con el transporte y la distribución.

La propuesta plantea coordinar esfuerzos entre el Gobierno estatal, las cámaras empresariales y las instituciones educativas para atender las necesidades del sector y generar oportunidades laborales. Además, se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 9 y 17, enfocados en el trabajo decente, el crecimiento económico, la infraestructura, la innovación y las alianzas.