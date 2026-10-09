Tamaulipas en el lugar 20 nacional por número del Sistema de Investigadores

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de septiembre.- Con 704 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Tamaulipas se ubica en la posición 20 del país por número de especialistas reconocidos, con una participación equivalente al 1.7 por ciento del padrón nacional, de acuerdo con las cifras disponibles.

El mayor número de investigadores se concentra en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que registra 477 integrantes dentro del sistema. La institución reúne así la mayor proporción de especialistas reconocidos entre los organismos académicos reportados en la entidad.

Otras instituciones también aportan personal científico al padrón estatal. El Tecnológico Nacional de México cuenta con 90 investigadores, seguido por el Instituto Politécnico Nacional, con 38, y la Universidad Politécnica de Victoria, con 20 especialistas incorporados al sistema.

En el ámbito de la investigación agropecuaria y científica, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias reporta 17 integrantes, mientras que el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional suma 16. La Universidad Tecnológica de Altamira, por su parte, registra seis investigadores.

La actividad científica desarrollada en Tamaulipas comprende distintas ramas del conocimiento, desde las ciencias sociales y las humanidades hasta la biología, la química, la física, las matemáticas y las ciencias de la Tierra. También incluye estudios relacionados con la salud, la agricultura, los recursos forestales, los ecosistemas y la innovación tecnológica.

Los trabajos de los especialistas contribuyen a estudiar problemas sociales, generar conocimientos sobre fenómenos naturales y desarrollar propuestas en áreas como la atención sanitaria, la producción agrícola y el avance tecnológico. Estas investigaciones permiten ampliar la información disponible y aportar nuevas perspectivas para atender retos en diferentes sectores.

El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores reconoce la trayectoria de quienes desarrollan actividades científicas y académicas, mediante la evaluación de publicaciones, libros, capítulos, proyectos, desarrollos tecnológicos y otras aportaciones. También considera la formación de nuevos especialistas, incluida la dirección de tesis y la preparación de recursos humanos para la investigación.

Para obtener este reconocimiento, los aspirantes deben participar en las convocatorias oficiales y presentar evidencias de su producción académica, que son evaluadas conforme a los criterios de cada disciplina. El sistema contempla la categoría de candidatura, los niveles uno, dos y tres, así como la distinción de investigador emérito.