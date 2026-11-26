Tamaulipas, un estado que construye y aporta al desarrollo nacional: Américo Villarreal

Noviembre 26 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas es un estado que construye y en donde se están desarrollando gran cantidad de proyectos de infraestructura que contribuyen y suman al crecimiento nacional, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, al inaugurar el Congreso Nacional de Infraestructura 2026, en donde hizo un llamado a las y los constructores, para sumarse a esta coyuntura y contribuir para el bienestar y desarrollo de las y los tamaulipecos.

Durante el evento en el Polyforum de esta capital, el gobernador recibió del presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez Jaled y del presidente de la CMIC en Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro dos cheques, para el Gobierno del Estado y para el Sistema DIF Tamaulipas, como parte del convenio de colaboración 10 al millar, que se destinarán para proyectos de desarrollo social.

El mandatario tamaulipeco hizo una amplia exposición de todos los grandes proyectos que se realizan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas, en muchas ramas del quehacer de la ingeniería: civil, petroquímica, electrónica, microelectrónica y de movilidad, “son las grandes obras de infraestructura que se tienen o realizándose o en proyectos en nuestra entidad”, dijo.

“A Tamaulipas ya le llegó su hora, como decía el gran pensador Víctor Hugo, no hay nada más importante que a una idea que le haya llegado su tiempo y esta idea es Tamaulipas y estamos en esa gran oportunidad de significarnos, de esa forma y que tengamos el beneficio hacia nuestra entidad y que contribuyamos con lo que nos corresponde al desarrollo para el bienestar de esta hermosa patria que es México”, expresó.

El gobernador mencionó la ampliación del puente de Libre Comercio que va a pasar de ocho a 18 carriles en Nuevo Laredo; el tren de pasajeros a Nuevo Laredo; la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera del estado; la construcción de 84 mil Viviendas del Bienestar; el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros, la carretera Mante- Ocampo- Tula que ya está en operación, la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria; la inversión para la tecnificación de los Distritos de Riego 025 y 026; y el libramiento del nuevo gasoducto en Reynosa.

También se refirió al Polo de Desarrollo en Altamira; al Puerto Interior o Puerto Multimodal en Victoria; el libramiento en El Mante y el viaducto elevado en Tampico; los proyectos de energía eólica, la planta de ciclo combinado en Altamira y “la reina de la corona”, dijo, el Arco Carretero del Golfo de México, una carretera de cuatro carriles que cruzará todo el estado, desde Tampico hasta Reynosa.

“Les reitero nuestro gran aprecio a que estén hoy aquí presentes con nosotros, que analicen y compartan todos los ámbitos de su competencia en este gran Congreso Nacional de Infraestructura 2026 y que lo disfrutemos y veamos en esta oportunidad de estar en Tamaulipas el que podamos sumarnos a este gran proyecto de nación y de nuestra entidad”, mencionó.

El presidente nacional de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por el gran trabajo que realiza en favor de la infraestructura, por el respaldo para acompañar este encuentro y abrir espacios de diálogo y colaboración con la industria de la construcción.

Recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado una estrategia de inversión pública y mixta por más de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030 destinada a impulsar proyectos en sectores estratégicos y fortalecer las capacidades productivas del país, por lo que, dijo, la industria de la construcción tiene mucho que aportar a esta etapa que se encuentra actualmente en un período de recuperación y dar continuidad a este impulso.

“Para lograrlo necesitamos trabajar cada vez más cerca de las autoridades, de las instituciones y de los distintos actores que participan en el desarrollo nacional, precisamente ahí radica el valor de este Congreso. Encontrarnos, escucharnos y estrechar los lazos de colaboración será indispensable, tener en un mismo espacio a quienes planean, financian y ejecutan la infraestructura, nos permitirá compartir perspectivas”, indicó.

Al dar la bienvenida, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas expresó que el objetivo del Congreso Nacional de Infraestructura: Conexión y Desarrollo para México, es abrir un espacio de diálogo y vinculación entre autoridades, empresas especialistas, academia y nuevas generaciones para analizar juntos los retos y las oportunidades de la infraestructura en México y lograr con una agenda común en tres temas que definen la calidad de vida de cualquier región: conectividad, agua y desarrollo.

Agregó que durante dos días se abordarán temas de carreteras, de infraestructura hídrica, proyectos estratégicos, financiamiento, la buena ejecución y el talento de quienes la construyen, además de que se conocerán herramientas como el programa BIM, un modelo digital que permite visualizar la obra completa de manera digital, trabajar de manera coordinada con datos confiables y actualizados para lograr obras de calidad en menor tiempo y costo.

Al término del acto protocolario, el gobernador cortó el listón inaugural de la zona de exposición, con más de 30 stands en donde se reúnen materiales, maquinaria y tecnología para la construcción.

También estuvieron presentes en el evento: Jorge Leal Maldonado, director regional Noreste de Nacional Financiera; Eduardo Ramírez Leal, presidente de la federación Interamericana de la industria de la Construcción; Olga Patricia Sosa Ruiz, senadora de la República por Tamaulipas y Ramiro Hernández Valencia, presidente de la CMIC Tamaulipas Delegación Centro.