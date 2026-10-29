ITACE fortalece la vinculación con el sector energético de Tamaulipas

En el marco del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, la Dra. Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE, y el Ing. Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado de Tamaulipas, firmaron un Convenio Marco de Colaboración con el propósito de fortalecer la formación académica, la capacitación técnica y la vinculación de las y los estudiantes con el sector energético.

Durante este importante acto protocolario, se contó con la distinguida presencia del Dr. Jorge Marcial Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno de México, quien fungió como testigo de honor de la firma del convenio. Asimismo, se contó con la presencia de la Mtra. Gabriela Aparicio Rangel, directora de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta alianza representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de competencias profesionales, el intercambio de conocimientos y el acercamiento de la comunidad estudiantil a las nuevas tecnologías y áreas estratégicas del sector energético.

Con estas acciones, el ITACE reafirma su compromiso de ofrecer una educación pertinente y de calidad, fortaleciendo las oportunidades de preparación y desarrollo profesional de las y los jóvenes tamaulipecos.

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Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas