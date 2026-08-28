Avanza Tamaulipas con actividad petrolera, inversiones y desarrollo tecnológico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas informó acerca de los avances en la reactivación del campo Tamaulipas Constituciones y el Proyecto Campo Trion, los cuales están generando nueva actividad petrolera y nuevas oportunidades para la industria, proveeduría y capital humano tamaulipeco.

En rueda de prensa, el titular de la SEDENER, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que el Proyecto Trion, que se desarrolla entre la empresa australiana y Pemex, alcanzó un 64% de avance al cierre del segundo trimestre del 2026 y se mantiene dentro de la programación y presupuesto aprobado.

“El día de ayer, Woodside presentó los avances que se llevan en la fase de construcción. Es muy importante destacar que Campo Trion, el primer proyecto en aguas ultra profundas en México, que podría aportar una producción de 109 mil barriles diarios de petróleo, en su etapa productiva, lo que significa un poco más del 8 por ciento de la producción actual nacional.

El subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles y Malpica, detalló que el pasado 20 de agosto arribaron al Puerto de Altamira materiales y equipos provenientes de Asia, que forman parte de los sistemas de fondeo y amarre de las instalaciones flotantes del proyecto.

“El 20 de agosto, llegaron al Puerto de Altamira equipo y material que se usará en el proyecto Trion, y que consiste en 35 pilotes de succión y 23 líneas de amarre, correspondientes a la unidad flotante de producción y a la unidad flotante de almacenamiento y descarga”, señaló.

Agregó que, la construcción internacional del proyecto continúa avanzando conforme al programa, con la plataforma Tlaloc, que se encuentra actualmente en Corea del Sur y tiene prevista la conclusión de su construcción durante el primer trimestre de 2027, para posteriormente iniciar su traslado hacia México y el FSO Chalchi, el cual continúa su construcción en China.

Asimismo, enfatizó que la actividad petrolera está viendo una nueva etapa de actividad, con la reactivación del campo Tamaulipas Constituciones.

“El pasado 23 de enero, Petróleos Mexicanos firmó el Contrato Mixto Tamaulipas–Constituciones con el Consorcio Petrolero 5M del Golfo, una empresa con sede en Tamaulipas y con más de diez años de experiencia operando campos petroleros en México”, explicó el Subsecretario de Hidrocarburos.

Por último, realizó la invitación a seguir de cerca el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, que se celebrará los próximos 27, 28 y 29 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Tampico, y donde se contará con las principales empresas que operan los proyectos estratégicos de la energía en Tamaulipas, como Woodside y Consorcio Petrolero 5M del Golfo, lo que permitirá generar vinculación directa con empresas de servicios, proveeduría local, así como profesionistas, universidades y estudiantes.