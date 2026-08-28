¡Tamaulipas es bicampeón nacional de ADEMEBA!

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas volvió a demostrar su poderío en el basquetbol nacional al conquistar, por segundo año consecutivo, el título del Campeonato Nacional ADEMEBA de la categoría 2010 y menores (Sub-16), celebrado en Durango.

La Selección Tamaulipas se proclamó bicampeona luego de imponerse 76-68 a Baja California en la gran final, coronando un torneo en el que el representativo cuerudo mostró autoridad desde la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Adolfo Franco mantuvo paso firme durante la competencia, superando a selecciones de gran nivel como Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Sonora para abrirse camino hasta el duelo por el campeonato.

Ya en la final, Tamaulipas volvió a imponer condiciones. Su poder ofensivo terminó siendo determinante ante una selección de Baja California que buscó mantenerse en la pelea, pero que no logró frenar el ataque tamaulipeco.

Con el triunfo por 76-68, los cuerudos levantaron nuevamente el trofeo nacional y consiguieron el bicampeonato de ADEMEBA, confirmándose como una de las selecciones protagonistas de la categoría Sub-16 en el país.

BRILLAN LOS TAMAULIPECOS

El campeonato también dejó importantes reconocimientos individuales para los jugadores de Tamaulipas.

Óscar “Cubanito” González y Axel Ruiz fueron seleccionados dentro del equipo ideal del Campeonato Nacional, mientras que Ruiz redondeó su actuación al ser nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la final.

Por su parte, José Martínez recibió el reconocimiento como Jugador Revelación del torneo, completando una destacada participación para la delegación tamaulipeca.

De esta manera, Tamaulipas vuelve a lo más alto del basquetbol nacional y refrenda la corona conquistada un año atrás, convirtiéndose en bicampeón nacional de ADEMEBA en la categoría 2010 y menores.