‘Rony’ Prieto, un refuerzo que quedó a deber

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A poco más de un año de haber sido anunciado como refuerzo de Correcaminos, Ronaldo “Rony” Prieto terminó su etapa con el conjunto universitario, luego de que el Club anunciara, a través de sus redes sociales, que de común acuerdo se dio por concluida la relación laboral y profesional entre ambas partes.

El mediocampista llegó a Correcaminos para el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, procedente de Santos Laguna y como uno de los refuerzos de mayor cartel presentados por el Club de la UAT para ese torneo, con la intención de ayudar al equipo a regresar a la fiesta grande.

Sin embargo, su paso por el conjunto naranja estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Prieto vio acción únicamente en siete compromisos, acumulando 405 minutos sobre el terreno de juego, además de registrar un autogol y recibir tres tarjetas amarillas.

La participación del futbolista fue de más a menos. Solamente completó los primeros dos encuentros del torneo y, posteriormente, comenzó a perder protagonismo hasta prácticamente desaparecer de las convocatorias, en gran medida por los constantes problemas físicos que presentó.

El último partido en el que Prieto Ramírez tuvo actividad con Correcaminos fue ante Venados de Mérida, el 6 de marzo de 2026, durante la jornada 9 del Clausura 2026, cuando disputó apenas 13 minutos.

Desde entonces, el mediocampista no volvió a sumar minutos oficiales con la camiseta naranja.

Cabe señalar que el Club no informó públicamente la gravedad de las lesiones que sufrió el jugador durante su estancia en Correcaminos, por lo que se desconoce el alcance de las mismas, los tiempos de recuperación que tuvo o si actualmente continúa con algún problema físico.

De esta manera concluye el paso de Ronaldo “Rony” Prieto por Correcaminos, una contratación que generó expectativas a su llegada, pero que terminó marcada por la poca actividad y las lesiones.