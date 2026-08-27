Tamaulipas se mantiene entre los seis estados con mayor empleo IMMEX

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas se mantuvo entre las seis entidades con mayor personal ocupado en establecimientos del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, actividad fundamental para la economía estatal y la generación de empleo formal en sus regiones industriales.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el reporte de junio de 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubica a Tamaulipas en el sexto lugar nacional en empleo IMMEX. Señaló que este posicionamiento se suma a la fortaleza logística de la entidad, por donde cruza el 44% del intercambio comercial terrestre y el 54% del ferroviario entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, en México se registraron 6 mil 520 establecimientos IMMEX, de los cuales 5 mil 214 realizaron actividades manufactureras y mil 306 estuvieron relacionados con la agricultura, pesca, comercio y servicios. En conjunto, emplearon a 3 millones 189 mil 546 personas. Del total nacional, Tamaulipas concentró el 7.3% del personal ocupado y el 6.2% de los establecimientos.

En el componente manufacturero, Tamaulipas registró 350 establecimientos activos y 228 mil 798 personas ocupadas. De estos establecimientos, 154 se localizan en Reynosa, 102 en Matamoros, 34 en Nuevo Laredo y 60 en otros municipios del estado, lo que muestra la presencia regional de esta actividad y su importancia para la economía tamaulipeca.

Cantú Deándar señaló que estos resultados reflejan el rumbo trazado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya política económica busca fortalecer la industria, generar empleos de calidad e impulsar un desarrollo regional que se traduzca en mejores condiciones de bienestar para las familias tamaulipecas.

Esta visión se refleja en la modernización del Puente III de Nuevo Laredo; la entrada en operaciones de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México; los proyectos de los cruces Reynosa-Pharr y Reynosa-Anzaldúas; y el desarrollo del Puerto del Norte, en Matamoros. A la par, la Secretaría de Economía trabaja para que más MIPYMES tamaulipecas se incorporen a las cadenas de valor de la industria exportadora.

La Secretaría de Economía continuará trabajando con la industria y los organismos empresariales para fortalecer la competitividad de Tamaulipas, atraer nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de empleo y bienestar para las familias del estado.