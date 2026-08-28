Ampliación Casas Blancas, es líder invicto

*Suma cinco ganados y dos empates, en fútbol de la Liga Unidad Modelo

Ciudad Victoria. – Con 17 puntos en siete partidos, el equipo de la Colonia Ampliación Casas Blancas, es líder general en el fútbol de la Liga Unidad Modelo.

La escuadra comandada en el banquillo técnico por Mario Zamarripa y Carlos Medrano, mantiene la fórmula ritmo- contundencia, en la temporada oficial.

En el certamen de liga, Casas Blancas debutó con categórico triunfo de 2-0 sobre Martínez Olán; luego empató 1-1 ante Cachorros Modelo.

En la fecha tres, nuevamente igualaron 1-1 en duelo contra los Desconocidos; en la cuarta salida recetan 2-0 al Net Force.

El conjunto en donde Rafael Castro y Marco Vázquez, también son parte de la directiva, registró 1-0 sobre Tala chas; 2-0 al Deportivo García y 3-0 al Deporte de León.

Igualmente, el trabuco del equipo Ampliación domina en el torneo de Copa; vence con autoridad en la serie frente al Net Force 4-2 y 4-1, respectivamente.

Dentro de la jornada 8, Ampliación Casas Blancas enfrentará al Mundo FC, el próximo domingo.